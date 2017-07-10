Занимающийся ландшафтным дизайном.

В Свердловской области пропал 58-летний бизнесмен Евгений Куликов. Он перестал выходить на связь 4 июля 2017 года.

Как сообщила "Уралинформбюро" дочь предпринимателя Галина, ее отец живет в поселке Верхнее Дуброво. Он занимается ландшафтным дизайном - оформляет коттеджи.

Через знакомых родственники выяснили, что у мужчины был некий напарник по бизнесу. Недавно он решил выйти из дела и якобы забрал свою долю. Дочь не исключает, что у отца могли быть какие-то финансовые споры с компаньоном.

Родственники написали заявление в полицию.

Приметы Евгения Куликова: рост 172 сантиметра, серые глаза, седые волосы, борода и усы. Он был одет в черную кожаную куртку, темные джинсы, на ногах - серые кроссовки.