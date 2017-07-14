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Обвиняемый в убийстве Вани Котова покончил с собойСегодня в 10:12

В СИЗО Златоуста.

Вечером 13 июля 2017 года в СИЗО Златоуста покончил с собой 29-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова. По факту проводится проверка, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

14 июня школьник уехал на велосипеде в школьную библиотеку и пропал. Его тело нашли 8 июля. Вскоре был задержан обвиняемый. По версии следствия, мужчина заманил мальчика к себе домой, 4 раза ударил его по голове обухом топора, а тело закопал в малолюдном месте. Ему грозило пожизненное заключение.

Следует добавить, что 12 июля в том же златоустовском СИЗО свел счеты с жизнью еще один мужчина. Его обвиняли в покушении на изнасилование несовершеннолетней дочери.

В настоящее время по факту суицидов ГУФСИН России по Челябинской области проводит внутреннюю проверку. Подробности в ведомстве сообщить "Уралинформбюро" не смогли, сославшись на тайну следствия.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странно всё это Сегодня в 10:59

Или его покончили, чтобы не сболтнул лишнего? А как он покончил с собой?

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