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Обезглавивший памятник Ленину первоуралец попал под "уголовку"Сегодня в 15:25

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Его подозревают в вандализме.

В отношении 32-летнего жителя Первоуральска, разрушившего памятник Ленину, возбуждено уголовное дело по ст.214 УК РФ (вандализм). Ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы, арест до 3 месяцев, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 15 июля 2017 года в поселке Динас. Пьяный подозреваемый обезглавил памятник вождю на площади перед Домом культуры. Спустя некоторое время его задержали. Мужчина несколько раз менял показания. По одной из версий, он хотел впечатлить понравившуюся девушку. По другой - пытался сделать селфи на высоте. В настоящее время молодой человек арестован.

Следует отметить, что собственником памятника является завод "Динур". Руководство предприятия может обратиться в суд с иском о возмещении затрат на восстановление монумента.

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