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Отца сгоревших в Пласте детей доставили в ЧелябинскСегодня в 10:25

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У него обожжено 30% тела.

Мужчину, потерявшего детей при пожаре в Пластовском районе, доставили в Челябинский ожоговый центр. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального минздрава, у него обожжено 30% тела. Пострадавший дышит самостоятельно.

Трагедия в деревне Верхняя Кабанка случилась в ночь на 23 июля 2017 года. Произошло замыкание электропроводки на веранде дома, в результате чего выход из строения оказался заблокирован. Погибли две девочки 6 лет, одна - 12 лет, а также 2-летняя малышка. Трое из погибших были дочерьми хозяина дома, четвертая - племянницей, находившейся в гостях. Мать девочек во время пожара была на работе.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пострадавшим из областного бюджета будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей за каждого погибшего члена семьи.

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