×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ямал в огне: площадь лесных пожаров выросла в 6 раз24 июля в 13:29

  • Текст

До 5800 гектаров.

Площадь лесных пожаров в ЯНАО по состоянию на 24 июля достигла 5800 гектаров. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, еще сутки назад огнем были охвачены лишь 900 гектаров.

Сейчас на территории округа действует 57 пожаров. Самая сложная обстановка в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах. На тушении задействовано 380 человек и 16 воздушных судов. Запрошена помощь в других регионах: ожидается прибытие в Надым 110 человек из резервов ФБУ "Авиалесохрана", еще 30 человек отправятся в Ноябрьск со Свердловской авиабазы.

Основная причина лесных пожаров - жаркая и сухая погода, сопровождающаяся грозами.

По всей территории Ямала введен режим ЧС и ограничено пребывание в лесах.

Ранее по теме:
Ямал "разгорелся" до режима ЧС

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Красная жара»

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×