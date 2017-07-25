До 5800 гектаров.

Площадь лесных пожаров в ЯНАО по состоянию на 24 июля достигла 5800 гектаров. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, еще сутки назад огнем были охвачены лишь 900 гектаров.

Сейчас на территории округа действует 57 пожаров. Самая сложная обстановка в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах. На тушении задействовано 380 человек и 16 воздушных судов. Запрошена помощь в других регионах: ожидается прибытие в Надым 110 человек из резервов ФБУ "Авиалесохрана", еще 30 человек отправятся в Ноябрьск со Свердловской авиабазы.

Основная причина лесных пожаров - жаркая и сухая погода, сопровождающаяся грозами.

По всей территории Ямала введен режим ЧС и ограничено пребывание в лесах.

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