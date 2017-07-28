Общественники бьют тревогу.

В Черноисточинском пруду, являющимся источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила, снова передохла рыба. Снимки в соцсетях опубликовал член общественной палаты Среднего Урала и общественного совета при свердловском минприроды Андрей Волегов.

На этот раз масштаб трагедии меньше, чем в прошлом году. Однако, судя по снимкам, речь идет о тысячах тушек.

Волегов сообщил "Уралинформбюро", что написал заявление в местную полицию, а также направил обращения в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру, региональную прокуратуру, свердловское минприроды и областной Роспотребнадзор. Готовится жалоба в местную администрацию.

Стоит напомнить, что о бедах Нижнего Тагила вся страна узнала в августе 2016 года. Сине-зеленые водоросли заморили рыбу в пруду и парализовали водоочистку. Мутная жижа с ужасным запахом заставила горожан несколько недель сидеть на бутилированной воде. Следователи возбудили уголовное дело ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение вод).

Позже за нарушение правил водопользования "Водоканал-НТ" оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора - на 25 тысяч рублей.

Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием обязать ООО "Водоканал-НТ" модернизировать Черноисточинский гидроузел.

Ранее по теме:

Водохранилище под Нижним Тагилом стало "алюминиевым"