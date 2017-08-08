Картофельного поля.

Полицейские установили личности мужчин, которые с битами напали на грибников в районе деревни Устьянцево под Миассом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, ими оказались охранники картофельного поля, принявшие пенсионерку с внуком за воров.

Мужчины не задержаны. По данному факту продолжается проверка.

Стоит напомнить, что инцидент зафиксировал видеорегистратор, позже ролик попал в Сеть. На кадрах видно, как к машине неожиданно подлетают двое мужчин с битами. Они требуют, чтобы водитель вышел из автомобиля. Затем один из них врывается в салон легковушки и начинает избивать хозяина машины. Тот в свою очередь набирает скорость. На ходу агрессор выпадает из автомобиля, и грибники уезжают.

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