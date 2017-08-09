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Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулемСегодня в 15:39

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А пассажиров он вез с нарушением ПДД.

Водитель фургона Citroen Jumper, устроивший смертельное ДТП под Сысертью, вероятнее всего, уснул за рулем. О первых результатах проверки "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 9 августа около 03.55 на 150 километре трассы Екатеринбург – Челябинск. Citroen Jumper, ехавший в уральскую столицу, врезался в попутно двигавшийся КамАЗ. Погибла пассажирка иномарки, водитель и еще 5 пассажиров были госпитализированы.

Как выяснилось, четверо человек перевозились во французском фургоне с нарушением ПДД: они располагались на самодельных стеллажах, установленных в грузовом отсеке. По данному факту сотрудники ГИБДД возбудили административное производство.

Кроме того, на КамАЗе, в который врезался Citroen, не работал тахометр. Соответственно, невозможно установить, насколько водителем соблюдался режима труда и отдыха. По этому поводу также составлен административный материал.

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