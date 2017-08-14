Его ввели в состояние искусственной комы.

Житель Екатеринбурга Сергей Ковалев выпал с 6 этажа гостиницы в Грузии. Как сообщили "Уралинформбюро" его друзья, у мужчины - многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. Врачи провели 5 операций. Сейчас уралец находится в состоянии искусственной комы.

Происшествие случилось в ночь на 9 августа 2017 года. Сергей Ковалев с семьей отдыхал в Тбилиси. Когда мужчина находился на балконе гостиничного номера, ему стало плохо и он сорвался вниз.

Ковалев отправился за рубеж без медицинской страховки. Родственникам приходится оплачивать 25 тысяч рублей за сутки пребывания в больнице.

Горожанину придется провести в медучреждении не менее 1,5 месяцев, прежде чем его разрешат транспортировать на Родину. Близкие организовали сбор средств - всего необходимо около 1,2 миллиона рублей.

Стоит отметить, что сейчас на Кипре в тяжелом состоянии находится профессор, доктор медицинских наук из Челябинска Елена Львовская. В ночь на 30 июля женщину сбила пьяная местная жительница на машине. Сейчас решается вопрос о ее перевозе в Россию спецбортом.

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