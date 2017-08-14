Помощи от страховой нет.

Сургутянка Кристина Максимюк перенесла инфаркт и впала в кому на отдыхе в Турции. Женщине стало плохо в первый день отпуска, 7 августа. Случай признали страховым, но транспортировку югорчанки до сих пор не могут организовать, сообщила "Уралинформбюро" мама девушки.

"Никто не помогает, никто ничего не делает. Страховая скидывает на консульство. Консульство скидывает на страховую. Сейчас подключились наши местные власти, но еще ничего не решено. Вывозить по страховке никто не берется. За свои деньги переправлять – нужно 47 тысяч долларов. У нее страховка только на 35 тысяч. Плюс нужно оплатить неделю в больнице. Моя вторая дочь там сейчас бьется, как рыба об лед", – рассказала Светлана Максимюк.

Кристина Максимюк отправилась на отдых вместе с сестрой и ее ребенком. 15 августа у них заканчивается путевка. Сестре пострадавшей придется выехать из отеля.

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