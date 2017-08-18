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В Прикамье нашли плутавших 2 дня в лесу отца с сыномСегодня в 13:48

  • Текст

Их здоровью ничего не угрожает.

Днем 18 августа 2017 года в Прикамье нашли заблудившихся в лесу 58-летнего мужчину и его 12-летнего сына.

"По предварительным данным, жизни и здоровью людей в настоящее время ничего не угрожает", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Семья грибников пропала 16 августа в районе Пожвы. Их искали волонтеры и правоохранители. Как выяснилось, мужчина с ребенком зашли в болото и не смогли найти обходной путь. Сотовые телефоны они с собой в лес не взяли.

Ранее по теме:
В Пермском крае ушли за грибами и пропали отец с сыном

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