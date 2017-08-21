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Российские туристы пострадали в ДТП в ТурцииСегодня в 16:09

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Одной женщине потребовалась госпитализация.

В ДТП в Турции пострадали 11 российских туристов, сообщают федеральные СМИ. У них ссадины и ушибы. Одной женщине потребовалась госпитализация: она повредила руку.

Авария произошла 21 августа 2017 года на трассе между Антальей и Кемером. Отдыхающие направлялись в аквапарк в Белеке. На мокрой после дождя дороге водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Всего в нем находилось 26 человек, в том числе граждане Турции и Ирана, передает "Уралинформбюро".

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