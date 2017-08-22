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Видеообращение: резню в Сургуте устроил "Масауд аль-Сургути"Сегодня в 08:36

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Охранник магазина.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) продолжает настаивать на своей причастности к резне, устроенной 19 августа в Сургуте (ХМАО-Югра). Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 19-летний житель города в минувшую субботу ранил ножом 7 прохожих, а затем был убит нарядом полиции.

Портал SITE Intel Group опубликовал пересказ опубликованного проигиловским изданием Furat Media "посмертного видеообращения" человека в балаклаве, который на фоне символики ИГИЛ и топора клянется в верности лидеру террористов Абу-Бакру аль-Багдади и призывает к нападениям на неверных. Как утверждается, его зовут "Масауд аль-Сургути" (Масауд из Сургута).

По сообщению канала Life, в Сургуте был застрелен Артур Гаджиев. В соцсетях также появился пост одного из жителей города, который утверждает, что преступник напоминает ему охранника одного из местных магазинов.

Скриншот: vk.com/a.ales

В настоящее время в медучреждениях города находятся шесть пострадавших в субботу. Один из них в тяжелом состоянии.

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