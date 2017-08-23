Который прилетел из Москвы.

В пермском аэропорту Большое Савино с рейса Москва - Пермь сняли пьяного пассажира.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 22 августа. Мужчина вел себя неадекватно во время полета: ругался матом, мешал другим пассажирам и не реагировал на замечания.

К приземлившемуся самолету подъехали полицейские. Они доставили буяна в дежурную часть. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Проводится проверка.

Следует напомнить, что на прошлой неделе в пермском аэропорту произошла аналогичная история. В Большом Савино экстренно приземлился самолет с дебоширом на борту, следовавший из Новосибирска в Москву. Как выяснилось, житель Алтайского края поднялся в салон уже пьяным, во время полета он ругался матом, а также несколько раз ударил одного из пассажиров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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