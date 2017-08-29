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Пострадавший в "ДТП со столбом" челябинец скончалсяСегодня в 18:20

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Спустя сутки после аварии.

Мужчина, пострадавший 28 августа в ДТП в Челябинске, умер спустя сутки в ГКБ №6. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горздрава.

Челябинец находился в Nissan Qashqai, когда машину протаранила Kia. Кроссовер отбросило на столб. Опора электропроводов рухнула на автомобиль.

Сидевшая за рулем женщина вылетела через переднее стекло. Скорее всего, она была не пристегнута ремнем безопасности. А ее пассажир оказался зажат в машине. Его высвободили сотрудники МЧС. Водитель перенесла операцию, сейчас она находится в реанимации. Мужчина скончался утром 29 августа.

По информации УГИБДД по Челябинской области, водитель Kia был пьян и не пропустил Nissan при повороте налево. А у женщин не было прав на управление автомобилем.

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В Челябинске лихач на кроссовере повалил столб

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