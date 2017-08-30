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Свердловчанин погиб в ДТП с коровойСегодня в 17:52

Фотография

На трассе Ревда - Мариинск - Краснояр.

Днем 30 августа 2017 года на 27-м километре трассы Ревда - Мариинск - Краснояр произошло смертельное ДТП.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и наехал на корову, которая шла по проезжей части. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Ее хозяин, не пристегнутый ремнями безопасности, выпал из автомобиля и погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Стоит отметить, что ранее трасса Ревда - Мариинск - Краснояр "прославилась" в СМИ из-за того, что подрядчик СУ-196 не отремонтировал ее должным образом. В отношении компании Рафика Карапетяна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее по теме:
Инспекторы ГИБДД выгнали дорожников-нелегалов с трассы Ревда-Краснояр

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