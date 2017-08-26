По сигналу "Уралинформбюро"

Рабочие ООО "СУ-196", принадлежащего брату депутата свердловского Заксобрания Рафику Карапетяну, несмотря на расторгнутый контракт, не хотят уходить с трассы Ревда - Мариинск -Краснояр. Как пишет издание "Ревда-инфо", дорожники вырыли глубокую траншею на проезжей части и усиливают основание скальным грунтом.

Управление автомобильных дорог Свердловской области заключило контракт с СУ-196 27 июня 2016 года. Ровно год спустя подрядчику по электронной почте направили сообщение об одностороннем расторжении договора в связи с некачественным исполнением. Скандал разгорелся из-за того, что дорожники сэкономили на скальном грунте.

1 августа 2017 года ООО "СУ-196" внесли в реестр недобросовестных поставщиков регионального УФАС. Между тем, в эти дни дорожники находятся на объекте. Как утверждают эксперты, они исправляют нарушения, чтобы избежать уголовной ответственности. Ранее по факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фактически на трассе (въезд в Ревду) ведутся нелегальные работы неопознанными людьми с дорожной техникой. Разрешения на проведение работ у них нет и они представляют угрозу здоровью и жизни участников дорожного движения.

"Уралинформбюро" обратилось с имеющейся информацией в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Спустя два часа в редакцию поступил следующий ответ

"25 августа, при проверке эксплуатационного состояния автодороги, установлено, что СУ-196 возобновлены работы по ремонту асфальтового покрытия. Организации, осуществляющей работы - СУ-196, выдано требование о прекращении противоправных действий и возбуждено дело в отношении юридического лица по ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей".

В отделении напомнили , что 13 июля на эту трассу сотрудники ГИБДД выезжали вместе с представителями УАД. Тогда был выявлен факт проведения работ без согласованной с владельцем дороги схемы. СУ-196 было запрещено проведение работ. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ, материал передан в суд.

"Уралинформбюро" продолжит следить за ситуацией с дорожным бизнесом семьи Карапетян.

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