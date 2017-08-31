Из-за угрозы взрыва.

Вечером 31 августа 2017 года в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр "Гермес-Плаза" на улице Малышева из-за угрозы взрыва.

"В 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра обнаружен бесхозный предмет. В результате проведенных мероприятий было установлено, что никакой опасности он не представляет. Это была коробка, в которой находились банки с медом. В 18.30 операции дан отбой", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.