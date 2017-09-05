И ликвидацией последствий.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ход расследования происшествия у ККТ "Космос" и ликвидацию последствий инцидента. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информационной политики. Утром 4 сентября около 6.00 автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра и загорелся. Жертв и пострадавших нет.

Куйвашев поручил министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву незамедлительно информировать его обо всех новых обстоятельствах инцидента.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Стоит отметить, в эти дни на площадке "Космоса" проходит II Уральский фестиваль российского кино.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге загорелся ККТ "Космос"