Растерзавшего женщину.

В Арамиле задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины, сообщают региональные СМИ.

"Пока комментарии не даем", - заявил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга, уточнив, что предоставит информацию после выходных.

Стоит напомнить, что изуродованный труп женщины обнаружили в Арамиле 5 сентября 2017 года. На вид жертве 30-35 лет. На выложенном в соцсетях снимке видно, что между коленями и ступнями женщины практически нет мяса – остались лишь кости. По городу сразу же поползли слухи об орудующем каннибале.

В СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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