×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Арамиле задержали убийцу-людоедаСегодня в 17:13

  • Текст

Растерзавшего женщину.

В Арамиле задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины, сообщают региональные СМИ.

"Пока комментарии не даем", - заявил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга, уточнив, что предоставит информацию после выходных.

Стоит напомнить, что изуродованный труп женщины обнаружили в Арамиле 5 сентября 2017 года. На вид жертве 30-35 лет. На выложенном в соцсетях снимке видно, что между коленями и ступнями женщины практически нет мяса – остались лишь кости. По городу сразу же поползли слухи об орудующем каннибале.

В СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее по теме:
В Арамиле нашли обезображенный труп: горожане опасаются каннибала

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×