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В Буланаше многодетный отец покончил с собой из-за невыплаты зарплаты09 сентября в 14:51

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Ему нечем было кормить семью.

В Буланаше свел счеты с жизнью рабочий машзавода. У него остались жена и трое детей.

Как сообщил "Уралинформбюро" местный активист Максим Демашин со ссылкой на знакомых умершего, свердловчанин оставил предсмертную записку, в которой написал, что ему нечем кормить семью из-за невыплаты зарплаты.

700 сотрудникам БМЗ регулярно задерживают деньги. Предприятие находится в стадии банкротства, там введена процедура наблюдения. Прокуроры периодически направляют в суды исковые заявления с требованием погасить долги. При этом оснований для возбуждения уголовного дела нет: задолженность более 2 месяцев на заводе не образуется.

Ранее по теме:
В Буланаше рабочие машзавода с мая сидят без денег

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