В Буланаше рабочие машзавода с мая сидят без денегСегодня в 12:01
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Людям нечем кормить семьи.
Рабочие Буланашского машиностроительного завода (БМЗ) с мая 2017 года не могут получить свою зарплату. Свердловчане не знают, чем кормить семьи.
"Частично дали зарплату за апрель. После этого выплат не было. На заводе - около 700 рабочих. Перед каждым долг - порядка 60-70 тысяч. Декретных выплат женщины вообще не получают", - рассказал "Уралинформбюро" источник, знакомый с ситуацией.
По словам местных жителей, производство на БМЗ не остановлено. Рабочие трудятся, правда, заказы есть не всегда.
У представителей БМЗ оперативно получить комментарий не удалось. Судя по информации из картотеки Арбитражного суда по Свердловской области, БМЗ находится в стадии банкротства. Там введена процедура наблюдения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, надзиратели регулярно направляют исковые заявления в суды по выплате задолженности работодателем.
"Они регулярно долги погашают. Задолженность более 2 месяцев у них не копится, поэтому состава уголовного преступления не образуется", - пояснили в надзорном ведомстве.
Стоит отметить, что после визита в Екатеринбург Владимира Путина начались масштабные проверки предприятий Среднего Урала на наличие задолженностей по зарплате. 9 июля президент РФ рассказал врио губернатора Евгению Куйвашеву об обратившихся к нему работниках Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Они поведали главе государства, что больше года не получают зарплату. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?" - возмутился Путин. После этого сотрудникам НТЗТИ начали выплачивать деньги.
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БорзОта свердловская
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