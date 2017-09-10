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Уголовное дело возбуждено по факту гибели 8 человек в ДТП на Среднем УралеСегодня в 12:33

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На Полевском тракте.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 8 мужчин в ДТП на трассе Екатеринбург – Полевской. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, дело расследуется по ч.5 ст.264 УК РФ (нрушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на 7 лет.

Авария произошла вечером 9 сентября 2017 года на 24 километре Полевского тракта. 30-летний мужчина, управляя самосвалом Renault Premium, груженным 23 тоннами песка, при движении из Полевского в Екатеринбург выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобиля "УАЗ". Те двигались друг за другом в сторону Полевского. С первым "УАЗом" произошло боковое столкновение, а на другой самосвал опрокинулся.

"В автомашинах "УАЗ", с которыми произошло боковое столкновение, находились 12 человек, из которых 8 – водители 1968 и 1997 года рождения и шесть пассажиров (двое в одном автомобиле и четверо в другом) – погибли на месте происшествия. Еще 3 пассажира и водитель "Рено" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Екатеринбурга", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Водитель Renault Premium с травмами был госпитализирован в ГКБ №24 Екатеринбурга. Он пояснил, что во время движения у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего его вынесло на встречную полосу движения.

Все погибшие – мужчины, сотрудники Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Они возвращались со строительного участка в Екатеринбурге домой.

В результате ДТП под капотом самосвала также произошло возгорание. Его потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

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