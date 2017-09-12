В годовщину теракта в США.

11 сентября 2017 года, в 16-ую годовщину теракта в США, по России прокатилась волна телефонных "минирований". В частности, в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали Южный автовокзал и ТРЦ "Гринвич".

"В полицию поступили сообщения о бесхозных предметах на ряде объектов в городе. В результате проведенных проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено. Личность звонившего устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Атаке лжетеррористов подверглись также Челябинск, Копейск, Уфа, Новосибирск, Ставрополь, Брянск и Омск. Людей просили покинуть торговые центры, школы, вокзалы и другие здания. По некоторым данным, звонки о заложенных взрывных устройствах поступали из-за границы.

11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший в истории человечества теракт. Смертники направили угнанные ими самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибло более 3000 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая сеть "Аль-Каида". Спустя 10 лет после трагедии, в мае 2011 года, США удалось ликвидировать предполагаемого заказчика массового убийства – исламиста Усаму бен Ладена.