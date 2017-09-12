Анонимных.

Занятия в школах Перми отменены из-за анонимных сообщениях о заложенных в них бомбах. Решение принято министерством территориальной безопасности Пермского края и опубликовано на официальном сайте краевой столицы, передает "Уралинформбюро".

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в семи школах и административных зданиях Перми поступили 12 сентября 2017 года с 11.10 до 11.26. За полчаса из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал - всего 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак.

Стоит отметить, что со вчерашнего вечера по российским городам катится волна телефонных "минирований". В частности, в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали Южный автовокзал и ТРЦ "Гринвич".