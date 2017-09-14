Проводится проверка.

33-летний пациент Аргаяшской больницы не пережил операцию по удалению аппендицита. По факту его гибели проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

"В ранний послеоперационный период у пациента произошла остановка сердца. В настоящее время администрация больницы проводит внутренний контроль качества оказания медицинской помощи пациенту. Результаты проверки будут озвучены позднее", - сообщила главврач Аргаяшской ЦРБ Светлана Малева в интервью телеканалу 31tv.ru.

У погибшего осталась жена и двое малолетних детей.

Следует напомнить, что в начале июля 2017 года в Челябинске 11-летняя девочка едва не погибла из-за ошибки врачей. Они не заметили аппендицит и две недели лечили от кишечной инфекции. Только когда у школьницы развился перитонит, ее перевели в другую больницу и экстренно прооперировали. В августе было возбуждено уголовное дело о халатности.

Также по теме:

Неправильное лечение 11-летней челябинки аукнулось следователям