Южноуралец умер после удаления аппендицитаСегодня в 17:20
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Проводится проверка.
33-летний пациент Аргаяшской больницы не пережил операцию по удалению аппендицита. По факту его гибели проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
"В ранний послеоперационный период у пациента произошла остановка сердца. В настоящее время администрация больницы проводит внутренний контроль качества оказания медицинской помощи пациенту. Результаты проверки будут озвучены позднее", - сообщила главврач Аргаяшской ЦРБ Светлана Малева в интервью телеканалу 31tv.ru.
У погибшего осталась жена и двое малолетних детей.
Следует напомнить, что в начале июля 2017 года в Челябинске 11-летняя девочка едва не погибла из-за ошибки врачей. Они не заметили аппендицит и две недели лечили от кишечной инфекции. Только когда у школьницы развился перитонит, ее перевели в другую больницу и экстренно прооперировали. В августе было возбуждено уголовное дело о халатности.
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