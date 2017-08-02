Которые не отреагировали вовремя.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить действия следователей Челябинской области, которые вовремя не отреагировали на сообщение о ненадлежащем оказании медпомощи 11-летней девочке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочка поступила в ГКБ №9 с острыми болями в животе 11 июля 2017 года. Две недели врачи не могли поставить ей правильный диагноз: ребенка лечили от кишечной инфекции и не заметили аппендицит. Только когда у школьницы развился перитонит, ее перевели в другую больницу и прооперировали.

Пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева не признает врачебную ошибку: "У девочки, помимо аппендицита, была и инфекция. Это подтвердили в лаборатории. Получается, что инфекция "смазала" клинику аппендицита".

1 августа было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

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