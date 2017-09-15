В Екатеринбурге перевернулся грузовик с пескомСегодня в 11:35
- Текст
Водитель превысил скорость.
Утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге на развязке улицы Московской и Объездной дороги опрокинулся грузовик. На проезжую часть высыпалось 23 тонны песка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель превысил скорость и не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.
Следует напомнить, что в начале сентября на трассе Екатеринбург - Полевской произошло масштабное ДТП. Груженный песком самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями "УАЗ", в которых ехали рабочие Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Погибли 8 человек, еще трое пострадали.
Также по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 8 человек в ДТП на Среднем Урале
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
Ставшая примером для всей России.Сегодня в 14:33
Зауралец до смерти избил пенсионерку из-за денег
Ему предъявили обвинение.Сегодня в 14:29
Депутатам Госдумы РФ сократили пятничный рабочий день
Для продуктивной работы по выходным.Сегодня в 14:22
На трассе в Югре ДТП унесли жизни пяти человек
С разницей в несколько минут.Сегодня в 14:20
Минфин откажется от гуманитарной поддержки Донбасса
Сообщают СМИ.Сегодня в 14:12
YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
Победитель лотереи "сходил" на выборы 9 сентября.Сегодня в 14:07
Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаз" помазали черным золотом
Посвятив в нефтяники.Сегодня в 13:23
В лондонском метро произошел взрыв
Ранены люди.Сегодня в 13:22
На трассе М5 "Урал" ВАЗ намотало на фонарный столб
Водитель погиб.Сегодня в 13:16
Участие в нелегальном митинге против Томинского ГОКа грозит "уголовкой"
Предупреждают в полиции.Сегодня в 13:13
В Пермь прибыл глава РЖД Белозеров
Чтобы разобраться с демонтажом путей.Сегодня в 13:10
Челябинка выжила после наезда поезда
Ее госпитализировали.Сегодня в 13:06
Под Саткой разбился 80-летний байкер
Проводится проверка.Сегодня в 13:00
В центре Муравленко неизвестный расстрелял лаек
Полиция проводит проверку.Сегодня в 12:58
Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Прохожего на улице.
Главные новости
- Сегодня в 15:03Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
- Сегодня в 14:12YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
- Сегодня в 12:38В Ревде школьник упал с крыши недостроя
- Сегодня в 10:23Пермские чиновники едва не спровоцировали транспортный коллапс
- Сегодня в 09:23Найти "Чикатило"
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.