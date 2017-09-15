Водитель превысил скорость.

Утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге на развязке улицы Московской и Объездной дороги опрокинулся грузовик. На проезжую часть высыпалось 23 тонны песка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель превысил скорость и не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

Следует напомнить, что в начале сентября на трассе Екатеринбург - Полевской произошло масштабное ДТП. Груженный песком самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями "УАЗ", в которых ехали рабочие Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Погибли 8 человек, еще трое пострадали.

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