×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге перевернулся грузовик с пескомСегодня в 11:35

  • Текст

Водитель превысил скорость.

Утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге на развязке улицы Московской и Объездной дороги опрокинулся грузовик. На проезжую часть высыпалось 23 тонны песка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель превысил скорость и не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

Следует напомнить, что в начале сентября на трассе Екатеринбург - Полевской произошло масштабное ДТП. Груженный песком самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями "УАЗ", в которых ехали рабочие Полевского подразделения АО "Газмонтаж". Погибли 8 человек, еще трое пострадали.

Также по теме:
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 8 человек в ДТП на Среднем Урале

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×