Он получил перелом ключицы.

15 сентября 2017 года в Тавде в парке культуры и отдыха на 4-летнего мальчика упал игровой стенд. Ребенок получил перелом ключицы без смещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, скорее всего, конструкция была не закреплена должным образом и рухнула из-за сильных порывов ветра. По факту происшествия организована проверка. Устанавливается собственник оборудования.

Стоит напомнить, что в мае 2017 года в Перми у ДК имени Солдатова восемь детей пострадали во время репетиции праздника Славянской письменности. На людей обрушилась часть сцены. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили предпринимателю, который руководил монтажными работами. Мужчину арестовали на 2 месяца.

После происшествия врио губернатора Прикамья Максим Решетников поручил уволить директора учреждения "Центр реализации проектов в сфере культуры" Ольга Кузьмина, а министру культуры Галине Кокоулиной объявил выговор.

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