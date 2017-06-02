В отделение нейрохирургии.

Девочка, серьезно пострадавшая в ЧП у ДК Солдатова в Перми, переведена из реанимации в отделение нейрохирургии.

"Она перенесла операцию. Ее состояние продолжает улучшаться. Она находится в сознании, активно контактирует с родителями и медицинским персоналом", - пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края

Помимо перенесшей операцию девочки, в больницах продолжают оставаться трое детей. Их должны выписать в течение 2-3 недель. Всего во время ЧП пострадали семеро юных пермяков, трое из них были выписаны ранее.

ЧП около ДК имени Солдатова произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника Славянской письменности. Из-за порыва ветра рухнула металлическая конструкция, являющаяся частью сцены. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено предпринимателю, который руководил монтажными работами. Мужчину арестовали на 2 месяца.

После происшествия врио губернатора Прикамья Максим Решетников поручил уволить директора учреждения "Центр реализации проектов в сфере культуры" Ольгу Кузьмину, а министру культуры Галине Кокоулиной объявил выговор.



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