В Екатеринбурге эвакуировали еще два министерства - экологии и спортаСегодня в 13:33
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И свыше десятка других правительственных ведомств.
Перечень эвакуированных в Екатеринбурге объектов продолжает расширяться. По данным источника "Уралинформбюро", некоторое время назад поступил анонимный сигнал о взрывном устройстве по адресу Малышева, 101.
В этом здании располагаются сразу несколько правительственных структур: госинспекция труда в Свердловской области, региональный департамент лесного хозяйства, региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, министерство природных ресурсов Среднего Урала, УФССП по региону, департамент Госжилстройнадзора, министерство физкультуры и спорта Свердловской области, департамент госзакупок, Общественная палата региона и другие.
Ранее поступили сообщения о минировании здания правительства Свердловской области, резиденции губернатора региона, МУГИСО, министерств строительства и образования.
Центр Екатеринбурга в настоящее время оккупирован пожарными машинами, разъезжающими со включенными спецсигналами – их стягивают со всех пожарных частей города.
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