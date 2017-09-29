И свыше десятка других правительственных ведомств.

Перечень эвакуированных в Екатеринбурге объектов продолжает расширяться. По данным источника "Уралинформбюро", некоторое время назад поступил анонимный сигнал о взрывном устройстве по адресу Малышева, 101.

В этом здании располагаются сразу несколько правительственных структур: госинспекция труда в Свердловской области, региональный департамент лесного хозяйства, региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, министерство природных ресурсов Среднего Урала, УФССП по региону, департамент Госжилстройнадзора, министерство физкультуры и спорта Свердловской области, департамент госзакупок, Общественная палата региона и другие.

Ранее поступили сообщения о минировании здания правительства Свердловской области, резиденции губернатора региона, МУГИСО, министерств строительства и образования.

Центр Екатеринбурга в настоящее время оккупирован пожарными машинами, разъезжающими со включенными спецсигналами – их стягивают со всех пожарных частей города.



Ранее по теме:

Террористы отправили свердловское правительство по домам