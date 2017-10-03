Виноваты заморозки.

Авария на трассе Екатеринбург – Тюмень, в которой пострадали пассажиры микроавтобуса, произошла из-за утреннего гололеда. Об этом инспекторам ДПС сообщили оба участника аварии, передает "Уралинформбюро".

Водитель Great Wall пояснил, что ехал с разрешенной скоростью, но потерял управление на скользкой дороге. В столкновении "китайца" и микроавтобуса Mercedes пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с переломом ребра.

В отделении пропаганды свердловской ГИБДД пояснили, что пассажиры во время столкновения попадали со своих кресел, так их места не были оборудованы ремнями безопасности. Стоит отметить, что все пассажиры микроавтобуса – жители Богдановича. Утром они ехали на работу в одну из екатеринбургских фирм.











Фото: ГИБДД Свердловской области

Ранее по теме:

На свердловской трассе легковушка протаранила микроавтобус