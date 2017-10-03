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Где в Екатеринбурге ехать плохо: город встал в 9-балльных пробкахСегодня в 08:52

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Из-за мокрого снега "под минусом".

Ранним утром 3 октября 2017 года Екатеринбург накрыло мокрым снегом, что вкупе с минусовыми температурами спровоцировало в городе 9-бальные заторы. Скорость движения, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", местами не превышает 3 километров в час.

Одним из наиболее проблемных дорожных отрезков в настоящее время является выезд с Химмаша. Как сообщают "Уралинформбюро" очевидцы, движение затруднено по улице Грибоедова от переулка Углового до улицы Пархоменко в сторону центра. Автомобилисты из-за скользкой дороги не могут въехать там в горку.

В обратном направлении по той же причине стоит движение по Пархоменко – от переулка Половодного до Грибоедова. В потоке машин застряли сразу 8 троллейбусов. По словам очевидцев, на месте работают только 2 трактора.

Почти 3-километровая пробка скопилась на 2-й Новосибирской улице от Мусоргского до Братской в сторону центра. Сильно затруднено движение по Щербакова и Белинского от Объездной до Большакова. Проблемы испытывают автомобилисты, пытающиеся по Шефской выехать с Эльмаша – от Совхозной до Фронтовых Бригад средняя скорость не превышает тех же 3 километров в час.

Ближе к центру Екатеринбурга сложности в движении наблюдаются на Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова, Репина от Серафимы Дерябиной до Крауля, Радищева от Гурзуфской до Московской, Владимира Высоцкого от ТРК Кор до Егоршинского Подхода.

В центре уральской столицы заторы менее протяженные. Пробки встречаются на Куйбышева, Малышева, 8 Марта, Луначарского и проспекте Ленина.

Стоит отметить, что накануне свердловская ГИБДД отчиталась о 10 ДТП случившихся на дорогах Среднего Урала из-за обледенелого полотна. Автомобилистам рекомендовали не допускать резких торможений и двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части. Еще один совет от Госавтоинспекции - поменять летние шины на зимние. Впрочем, как выяснило "Уралинформбюро", первые минусовые температуры и последовавшая за ними гололедица не спровоцировали ажиотажа – вечером 2 октября в шиномонтажках Екатеринбурга очередей не наблюдалось.

Ранее по теме:
Очередей нет: гололедица не загнала екатеринбуржцев в шиномонтажки

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