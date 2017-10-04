Первые бомбы "заложили" в зданиях власти.

4 октября Челябинск накрыла волна минирований. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь губернатора Южного Урала Дмитрий Федечкин, уже эвакуированы 5 зданий: правительство региона, региональный ЗАГС на улице Советской, а также строения по адресу Ленина, 57, Ленина, 59 и площадь Революции, 4, в которых располагаются несколько областных министерств.

Чиновников отпустили по домам. Остались лишь руководители подразделений. На местах работают спецслужбы.

Как сообщают местные СМИ, также заминирована городская администрация, 2 школы и отель "Малахит". Неизвестные звонят в приемные сообщают, что в здании заложена бомба, которая взорвется через 40 минут.

Происходящее в Челябинске напоминает недавнюю череду минирований в Екатеринбурге. В столице Урала 29 сентября телефонные террористы сообщали о бомбах в 150 зданиях города, на эвакуацию лжеминеры тогда давали лишь 20 минут. Взрывных устройств найдено не было. 3 октября по похожему сценарию "минировали" здания в Казани.

По версии ряда экспертов, по всей стране проходят массовые учения.

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