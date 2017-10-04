×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинск переживает волну минирований а-ля ЕкатеринбургСегодня в 14:28

  • Текст

Первые бомбы "заложили" в зданиях власти.

4 октября Челябинск накрыла волна минирований. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь губернатора Южного Урала Дмитрий Федечкин, уже эвакуированы 5 зданий: правительство региона, региональный ЗАГС на улице Советской, а также строения по адресу Ленина, 57, Ленина, 59 и площадь Революции, 4, в которых располагаются несколько областных министерств.

Чиновников отпустили по домам. Остались лишь руководители подразделений. На местах работают спецслужбы.

Как сообщают местные СМИ, также заминирована городская администрация, 2 школы и отель "Малахит". Неизвестные звонят в приемные сообщают, что в здании заложена бомба, которая взорвется через 40 минут.

Происходящее в Челябинске напоминает недавнюю череду минирований в Екатеринбурге. В столице Урала 29 сентября телефонные террористы сообщали о бомбах в 150 зданиях города, на эвакуацию лжеминеры тогда давали лишь 20 минут. Взрывных устройств найдено не было. 3 октября по похожему сценарию "минировали" здания в Казани.

По версии ряда экспертов, по всей стране проходят массовые учения.

Ранее по теме:
Эстафету минирования от Екатеринбурга приняла Казань
Екатеринбург пережил цунами минирования

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×