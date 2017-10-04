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В Челябинске "заминировано" более 50 объектовСегодня в 18:02

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По подсчетам самих жителей.

В столице Южного Урала продолжается эвакуация людей из соцобъектов и жилых зданий из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. По подсчетам челябинцев, спасаться от бомб пришлось посетителям более 50 объектов, передает "Уралинформбюро".

Подписчики группы "Типичный Челябинск" сообщают, что недавно эвакуировали постояльцев общежития на улице Энтузиастов 15а/1. Ранее пользователи отметили среди строений, из которых спецслужбы массово выводили людей, десятки социальных объектов.

Среди них – почти два десятка школ, детские сады, а также крупные вузы региона. К примеру, занятия отменили в гимназиях №26, №10, №1, ЮУрГПУ, ЧелГУ и УрСЭИ. Этот список, пополняемый горожанами, продолжает расти.

Как сообщалось ранее, волна минирований накрыла Челябинск 4 октября. Сообщения о заложенных бомбах приостановили работу правительства Южного Урала (по последним данным чиновники недавно вернулись в свои кабинеты), а также областного ЗАГСа и нескольких министерств.

На местах работают спецслужбы. "Проводятся мероприятия, направленные на обследование объектов, а также на установление личности звонивших", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУВД по Челябинской области.

Стоит отметить, что события, всколыхнувшие Челябинск, напоминают екатеринбургский сценарий: в уральской столице 29 сентября из-за телефонных анонимных сообщений о бомбах эвакуировали людей из десятков объектов административной и социальной структуры. Однако взрывных устройств обнаружено не было. Накануне аналогичные события с "минированием" городских строений прошли и в столице Татарстана.

Эксперты склоняются к версии проведения общероссийских учений.

Ранее по теме:
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Екатеринбург пережил цунами минирования

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