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В Екатеринбурге эвакуировали здание арбитражного судаСегодня в 11:33

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Продолжение будет?

В столице Урала эвакуировали арбитражный суд на Шарташской. Около 11.00 5 октября у здания были замечены машины спецслужб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дозвониться до суда не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области происходящее пока не комментируют. Предоставить информацию " Уралинформбюро" обещали после проверки.

Стоит напомнить, 29 сентября Екатеринбург пережил волну лжеминирований. Тогда телефонные террористы заявили о якобы заложенных бомбах в 150 зданиях: министерствах, школах, культурных и социальных объектах. Взрывные устройств обнаружены не были.

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