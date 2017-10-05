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С Днем учителя! Волна минирований школ катится по всей странеСегодня в 15:53

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Челябинск и Екатеринбург - в тренде.

Волна школьных минирований вновь накрыла Челябинск. В столице Южного Урала 5 октября детей эвакуировали из десятка учебных заведений, сообщают горожане в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе УМВД РФ по Челябинской области корреспонденту агентства сообщили, что со вчерашнего дня поступают анонимные звонки о том, что на соцобъектах города могут находиться опасные предметы. Правоохранители проверяют информацию и пытаются установить личности звонивших.

Первую школу в Челябинске "заминировали" около 15.00. При этом Екатеринбург также подвергся очередной телефонной атаке - начиная с 13.30. В День Учителя также страдают школы Саратова, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Стоит отметить, что уральские мегаполисы переживают атаку телефонных террористов уже в третий раз. Так, в Челябинске 5 октября эвакуировали 160 зданий, в Екатеринбурге 29 сентября - порядка 150.

На фоне происходящего в стране, депутаты Госдумы заговорили об ужесточении ответственности по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Парламентарии планируют добавить в нее понятие "Преступление, совершенное с использованием интернета", пишут "Известия". Сейчас подобные преступления наказываются штрафом до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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