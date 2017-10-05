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7 500 екатеринбургских школьников выставили на улицуСегодня в 17:27

Впечатлительным предлагают помощь психолога.

5 октября из 10 школ Екатеринбурга эвакуировали 7 500 учеников. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

В течение дня поступили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях школ №№ 85, 9, 10, 69, 76, 102, 143, 145, 146 и 163.

Специалисты департамента призывают родителей обратить внимание на настроение и поведение детей. В случае необходимости профессиональную помощь можно будет получить в школах или в центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних "Диалог".

Стоит отметить, школы сегодня "минировали" по всей стране. В День учителя на улицу помимо екатеринбуржцев выводили школьников Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Ранее по теме:
С Днем учителя! Волна минирований школ катится по всей стране

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1 комментариев из 1 | смотреть все
попрыигунчики Сегодня в 18:26

Эти впечатлительные сильно высоко прыгают от радости, что уроки отменили?

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