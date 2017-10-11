Екатеринбуржцев шаурмой кормил вербовщик террористов Сегодня в 15:34
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Разыскиваемый Интерполом.
Сотрудники свердловского НЦБ Интерпола с коллегами из регионального УФСБ задержали двух иностранцев, объявленных в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, это 19-летний гражданин Таджикистана Буриев и 33-летняя уроженка Узбекистана Рахманова.
Молодого человека подозревают в участии в преступном сообществе экстремистской направленности, за что у себя на родине его могли лишь свободы на 20 лет. Однако он сбежал в Россию, где вербовал мусульман для участия в джихаде против неверных.
В Екатеринбург он приехал зимой 2017 года и устроился на работу поваром в заведение по продаже шаурмы.
Ранее оперативники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области по запросу Грузии задержали гражданку Узбекистана, которая проживала в Батуми. Женщина продавала своих землячек для оказания секс-услуг в гостиницы и ночные клубы. Кроме того, она организовала убийство одной из "сотрудниц", заявившей, что расскажет куда следует о ее "бизнесе".
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Оба иностранца задержаны и заключены под стражу. Решается вопрос об их экстрадиции.
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