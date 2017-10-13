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Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огнюСегодня в 13:18

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На доставку тела на родину нет денег.

Туристку из Челябинской области Наталью Бородину, которая погибла в Доминикане от удара головой о дорожный знак, кремируют. Девушка приехала в республику без оформления турпутевки и страховки, а денег на перевозку тела на родину у ее семьи нет, передает "Уралинформбюро".

"Транспортировка тела в Россию требует оформления огромного количества бумаг, да и услуги морга здесь стоят очень дорого. Обычно людей кремируют и вывозят уже их прах. У Натальи из родственников только сестра, и денег у нее на это нет. Тем не менее, ей нужно будет приехать в Доминикану, чтобы забрать прах", - рассказал порталу 74.ru представитель местного туроператора, искавший родственников погибшей.

Трагедия с 35-летней уроженкой Златоуста произошла 10 октября на съезде с трассы в Пунта-Кану в Доминиканской Республике. Молодая женщина погибла после того, как высунулась из окна движущегося на полном ходу автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. Пострадавшую доставили в местный госпиталь, где она скончалась от полученных травм.

Инцидент получил огласку из-за видео, которое попало в Интернет. На кадрах видно, что почти голая девушка вылезает в окно быстро едущей машины, а после удара о знак вылетает на дорогу. Видео на сотовый телефон снимала подруга Натальи - украинка Иванна Бойрачук, которая в это время была за рулем. Последнюю задержали, однако после дачи показаний отпустили, квалифицировав дело как несчастный случай.

У погибшей осталась 80-летняя мама и сестра. Родственники воспитывают 11-летнего сына Натальи, которого она оставила им на попечение.


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