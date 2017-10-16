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Погибшая в Доминикане "голая" челябинка была на отдыхе вместе с сыномСегодня в 19:07

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В день трагедии он остался в отеле один.

Уроженка Златоуста Наталья Бородина, погибшая несколько дней назад в Доминикане, была на отдыхе вместе с 11-летним сыном и подругой - украинкой Иванной Бойрачук.

В минувший вторник мальчик остался один в отеле, а женщины отправились кататься на машине. По данным Noticias del cibao, воспользовавшись ситуацией, обе много выпили и, как подозревает полиция, употребили наркотики.

По словам руководителя российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураба Перадзе, местная полиция задержала украинку. Правоохранители подозревают, что она могла находиться за рулем в нетрезвом состоянии: одной рукой вести автомобиль, а другой снимать на телефон Бородину. По одной из версий, увлеченная происходившим автоледи не заметила лужу на дороге - машину отбросило в сторону. Россиянка ударилась головой о знак, получила тяжелую травму и скончалась в больнице, передает "Уралинформбюро".

Сына погибшей заберет к тетя, на попечении которой он находился и до этого. Наталья работала риелтором в Каннах, а воспитанием мальчика занимались ее мать и сестра на Южном Урале.

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