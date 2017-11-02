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ЧП на Южном Урале: лодка с семью пассажирами ушла под водуСегодня в 08:02

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Двое выжили, остальных ищут.

Пять человек предположительно утонули в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район). ЧП произошло 1 ноября.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 500 метрах от берега перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. Спасти их попытались двое человек, которые проплывали неподалеку на другой лодке. Они подобрали тонущих, но примерно в 100 метрах от береговой линии плавательное средство не выдержало перегруз. Добраться до земли сумели только двое – пассажиры первой лодки.

Остальных в настоящее время ищут спасатели и военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Стоит напомнить, в июле 2017 года на Южном Урале произошло другое резонансное ЧП: на озере Максимка перевернулась лодка, на борту которой находилось 9 человек. Выплыть смогли только четверо, причем помимо пассажиров судна погибли еще два человека – мужчины, бросившиеся на помощь тонущим с берега.

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