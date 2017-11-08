Минздрав решает, как доставить ее на родину.

На отдыхе за границей серьезно пострадала челябинка. На тайском острове Ко Чанг девушка каталась на велосипеде, у которого отказали тормоза. Туристка упала и разбила голову. В местной больнице ей сделали две трепанации черепа. Сейчас она в коме, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе минздрава Челябинской области.

"К нам обратились родственники девушки. Мы запросили у них медицинские документы – нужно понимать реальный диагноз и состояние пациентки, чтобы организовать ее транспортировку. В зависимости от состояния, будет задействован спецборт или обычный самолет", – сообщил собеседник агентства.

Ситуация осложняется тем, что у девушки закончилась страховка. Близким придется оплачивать дорогостоящее лечение и транспортировку.

Стоит отметить, что за последние месяцы челябинки регулярно попадают в ЧП за рубежом. В августе профессора из Южного Урала Елену Львовскую на Кипре сбила на автомобиле пьяная местная жительница. В октябре в Доминикане погибла 35-летняя уроженка Златоуста. Женщина голышом высунулась из окна машины на скорости и ударилась головой о дорожный знак.

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