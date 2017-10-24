Бортом AirFrance.

Тело погибшей в Доминикане уроженки Златоуста Натальи Бородиной доставили в Россию. По данным 74.ru, самолет авиакомпании AirFrance прилетел в Москву 21 октября. Из столицы тело 35-летней женщины отправили родным на Южный Урал. Расходы на перелет оплатила страховая компания, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла 10 октября 2017 года. Женщина высунулась из окна движущегося на большой скорости автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. Она скончалась в больнице.

Видео происшествия моментально разнеслось по Интернету. Она набрало популярность из-за одной пикантной особенности - женщина была почти голой.

У погибшей остался 11-летний сын, которого воспитывают ее 80-летняя мама и сестра.

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