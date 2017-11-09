Спасатели ищут под завалами людей.

Вечером 9 ноября в Ижевске на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел взрыв. Сначала прозвучал громкий хлопок, после чего обрушился угол жилого дома. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

К месту ЧП уже приехали спасатели и бригады скорых. Сотрудники МЧС разбирают завалы, передает "Уралинформбюро". Данных о погибших и пострадавших пока нет.