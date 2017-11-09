В центре Ижевска в жилом доме прогремел взрывСегодня в 18:43
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Спасатели ищут под завалами людей.
Вечером 9 ноября в Ижевске на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел взрыв. Сначала прозвучал громкий хлопок, после чего обрушился угол жилого дома. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
К месту ЧП уже приехали спасатели и бригады скорых. Сотрудники МЧС разбирают завалы, передает "Уралинформбюро". Данных о погибших и пострадавших пока нет.
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