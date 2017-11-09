Еще трое пострадали.

По предварительным данным, при взрыве в Ижевске погиб один человек. ЧП произошло в жилом здании на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской. После взрыва обрушился угол 9-этажного дома. Также уже известно о трех пострадавших. Двое из них - подростки, сообщает Mash.

Под завалами остаются люди. На месте работают спасатели, передает "Уралинформбюро". Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС Удмуртии не удалось.

В рухнувшем подъезде было 16 квартир, в которых жили 99 человек. СУ СКР по Удмуртской республике возбудило уголовное дело п факту ЧП. По версии следователей, обрушение дома произошло из-за взрыва бытового газа.

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