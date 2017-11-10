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Екатеринбург встретил Учителя и Пелагею "минированиями"Сегодня в 08:38

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Людей эвакуировали из ТЦ и кинотеатров.

Вечером 9 ноября Екатеринбург пережил очередную волну массовых минирований. Людей эвакуировали из кинотеатров "Космос", "Салют", "Заря", ТРЦ "Радуга" и "Глобус", а также нескольких других торговых центров, передает "Уралинформбюро".

На этот раз лжеминеры сорвали встречу режиссера Алексея Учителя со зрителями, которая должна была состоятся в "Салюте" после показа картины "Матильда". Впрочем, для творческой встречи подобрали другое место.

Также был прерван концерт Пелагеи в "Космосе". "Был на концерте Пелагеи в ККТ Космос, и всё было круто пока, у меня не кончалась память на телефоне на любимой флагманской песне и пока в конце II Акта объявили эвакуацию. Я то наивный намылил лыжи, а потом как оказалось, всех вернули и доиграли целых 3 трека, которые я пропустил. Очень и очень жаль", - написал поклонник певицы Константин Военков в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Стоит напомнить, что мегаполис пережил уже несколько массовых эвакуаций. Самая масштабная состоялась 29 сентября: она накрыла почти 150 объектов.

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