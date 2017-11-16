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Погубивший двух школьниц екатеринбуржец сел на 5 летСегодня в 11:44

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В колонию-поселение.

16 ноября Белоярский райсуд вынес приговор 54-летнему екатеринбуржцу Игорю Батуеву, сбившему насмерть двух девочек-подростков. Он признан виновным в нарушении ПДД и проведет 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 27 мая в районе 4-го километра автодороги станция Глубокое - Бобровский. По данным следствия, пьяный Батуев на Honda S-MX не справился с управлением и вылетел на обочину, где шли две школьницы 14 и 15 лет. Девочки погибли на месте.

Батуев скрылся. Вскоре его задержали в Березовском, он находился на даче у друзей.

Ранее по теме:
В Белоярском стартует суд по делу о сбитых насмерть девочках

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