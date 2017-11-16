Погубивший двух школьниц екатеринбуржец сел на 5 летСегодня в 11:44
- Текст
В колонию-поселение.
16 ноября Белоярский райсуд вынес приговор 54-летнему екатеринбуржцу Игорю Батуеву, сбившему насмерть двух девочек-подростков. Он признан виновным в нарушении ПДД и проведет 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла вечером 27 мая в районе 4-го километра автодороги станция Глубокое - Бобровский. По данным следствия, пьяный Батуев на Honda S-MX не справился с управлением и вылетел на обочину, где шли две школьницы 14 и 15 лет. Девочки погибли на месте.
Батуев скрылся. Вскоре его задержали в Березовском, он находился на даче у друзей.
Ранее по теме:
В Белоярском стартует суд по делу о сбитых насмерть девочках
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:10
У правительства России закончились деньги на выплату пенсий
Заявил Кудрин.Сегодня в 17:01
В Тюмени назвали победителей первого тура молодежной МНТК "Транснефти"
Лучших выбирали среди 58 участников.Сегодня в 16:54
70 тысяч свердловчан эвакуированы из-за сообщений о терактах
Возбуждено 53 уголовных дела.Сегодня в 16:48
Павлодарца обвиняют в изнасиловании 81-летней пенсионерки
Он - под подпиской о невыезде.Сегодня в 16:43
В Екатеринбурге поделили "золото" между Томском и Казанью
В конкурсе лучших городских стратегий.Сегодня в 16:20
Два киргиза убили соседа за приставания к женщине
Мужчины признались в содеянном.Сегодня в 16:19
Французы готовы узаконить секс с детьми
Достигшими 13 лет.Сегодня в 16:17
Германия не помешает России побороться за дополнительные миллионы на ЧМ-2018
Объявлены корзины для жеребьевки турнира.Сегодня в 16:17
В борьбу за ЭКСПО-2025 вступят свердловские камнерезы и ювелиры
Выставка пройдет в Париже.Сегодня в 15:44
Предприимчивые узбечки торговали новорожденными
Детей выкупали до появления на свет.Сегодня в 15:42
Швырнувшую стул в полицейского свердловчанку отправили в колонию
Почти на два года.Сегодня в 15:37
Запуск нового АНГЦ на ММК стал "Событием года"
Диплом вручили в Москве.Сегодня в 15:31
Медведь разорвал ямальца и утащил останки в берлогу
Мужчину искали больше недели.Сегодня в 15:29
Уральцы атаковали Анталью
Туристический рекорд побит.Сегодня в 15:21
На "Карабашмеди" будут вдвое быстрее разливать черновую медь
Благодаря новой линии.
Главные новости
- Сегодня в 17:10У правительства России закончились деньги на выплату пенсий
- Сегодня в 16:5470 тысяч свердловчан эвакуированы из-за сообщений о терактах
- Сегодня в 14:30К 2025 году в России наступит дефицит медицинских кадров
- Сегодня в 13:34Таможенник Терещенко дает бабло
- Сегодня в 12:12Екатеринбургским чиновникам придется стереть выделенные полосы
Аналитика
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.