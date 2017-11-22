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Отравление молодой семьи из Ивделя токсинами вылилось в "уголовку"Сегодня в 13:25

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Виновным грозит 2 года.

По факту отравления молодой семьи из Ивделя токсинами в квартире возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (ч.1 ст.238 УК РФ). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Супружеская пара с малолетней дочерью въехала в дом, возведенный для детей сирот (жилье предназначалось для главы семьи). Спустя некоторое время все трое были экстренно госпитализированы из-за резкого ухудшения здоровья.

Проверка Роспотребнадзора показала, что в некоторых квартирах дома превышены нормы бензола.

Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Молодая семья из Ивделя отравилась токсинами в квартире для детей-сирот

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