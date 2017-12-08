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Екатеринбургские сетевики залатали трубу на КрауляСегодня в 08:29

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Но в квартирах по-прежнему холод.

Теплоснабжение микрорайона ВИЗ, где утром 7 декабря лопнул 500-миллиметровый трубопровод, полностью восстановлено. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Как ранее сообщало наше агентство, в результате аварии без отопления остались дома на улицах Викулова, Заводская, Крауля и Мельникова. На устранение последствий ЧП были брошены две ремонтные бригады, которые оперативно устранили повреждение на пересечении улиц Ключевская - Токарей, заменив 6 метров поврежденной трубы.

При этом отопление помещений, пострадавших от порыва трубы, обеспечивалось по затухающей схеме, горячее водоснабжение (ГВС) — по обратному трубопроводу. "В данный момент теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено", — заверили представители ЕТК.

Однако жильцы дома № 48/2 по улице Крауля настроены не столько оптимистично. Как сообщили "Уралинфомрбюро" читатели, проживающие в этом доме, в их квартире до сих пор холодно. "У нас маленький ребенок, кутаем его в теплые вещи, но не спасает. Всей семьей начинаем заболевать. До управляющей компании дозвониться невозможно было! А когда они отвечали на звонки, отправляли за разъяснениями в ЕТК",— возмущаются они.

По словам собеседников агентства, представители ЕТК в ответ на претензии жильцов поинтересовались, зачем они жалуются журналистам, "а не сразу Путину или Трампу". "Мы вчера в 22.30 завершили работы, все вопросы к управляющей компании. Возможно, они слесарей не отправили",— предположили сетевики.

Однако получить разъяснения от УК "Верх-Исетская" не получилось ни у читателей, ни у журналистов. На телефоне аварийно-диспетчерской службы компании на звонки отзывается только автоответчик, который вежливо сообщает, что с 9.00 7 декабря до 8.00 утра 8 декабря из-за ремонтных работ ЕТК у потребителей будут проблемы с подачей горячей воды и тепла.

Тем не менее, в двух общеобразовательных учреждениях, расположенных на улице Крауля, по состоянию на утро 8 декабря имелись и тепло, и вода. Об этом сообщили корреспонденту агентства сотрудники школ № 121 и №74.

Ранее по теме:
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